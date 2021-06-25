Врач объяснил лидерство ряда стран по вакцинации населения от коронавируса

Аналитики из Великобритании составили список стран, где удалось привить от коронавируса свыше 50% взрослого населения. В перечень попали и такие государства, от которых больших прорывов в прививочной кампании мало кто ждал. Разбираемся, почему они смогли добиться высоких показателей.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Идут за прививкой

По данным британской научно-аналитической компании Airfinity, вакцинировать свыше 50% населения пока удалось только 13 странам. В список, помимо США, Великобритании и Израиля, попали такие государства, как Сейшельские острова, Монголия, Венгрия, Исландия, Катар, ОАЭ, Чили, Бахрейн, Уругвай и Мальта.

У каждого из них был свой план по достижению высокого результата. Например, монгольские власти стали действовать методом кнута и пряника. Министр финансов страны Болдын Жавхлан в начале мая сообщил, что вакцинировавшимся гражданам заплатят до 50 тысяч монгольских тугриков. При этом было принято решение ввести жесткие меры в отношении непривитого населения. Глава Минфина Монголии заявил, что выдача социальных пособий и талонов на продукты будет зависеть от наличия у нуждающихся прививки.

Венгрия, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, перешагнула порог 50% привитого взрослого населения в мае этого года. Среди используемых вакцин там есть и российский препарат "Спутник V". Венгрия одобрила его применение первой среди государств – членов Евросоюза.

Еще полгода назад ситуация в стране складывалась неблагоприятная. Жительница Будапешта Елена рассказала Москве 24, что минувшей зимой для населения действовал комендантский час. Не работало практически ничего, кроме продуктовых магазинов и аптек. В январе начали прививать учителей, медработников и пенсионеров. А в марте открыли запись на прививку, говорит Елена.

"Записаться могли только те, у кого есть номер социального страхования, то есть все венгры и иностранцы, у кого ПМЖ или вид на жительство по работе. Таким образом, огромное количество людей, у которых иной вид на жительство, не могли записаться на вакцинацию", – объяснила собеседница Москвы 24.

Несмотря на успехи, касающиеся количества привитого населения, организация процесса оставляет желать лучшего, признается Елена.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Логики в распределении вакцин нет. Кто-то записался на прививку зимой, а его позвали только в мае. Я записалась в середине апреля, и меня пригласили уже через неделю. Кого-то зовут делать прививку у семейного доктора, кого-то – в общий центр вакцинации при больнице своего района. Вид вакцины можно выбрать самому", – уточнила она.

Будапешт стал единственным городом – участником чемпионата Европы по футболу, в котором на стадионе было разрешено заполнить трибуны на 100%. Местные власти смогли этого добиться за счет решительных мер, считает Елена.

"Наш премьер-министр – футбольный фанат. Он очень хотел, чтобы матчи состоялись, а для этого надо было вакцинировать людей. Поэтому в апреле Венгрия вдобавок к другим вакцинам закупила китайскую в большом количестве, начали массово прививать население. Людям пишут, звонят, открывают специальные точки, где можно сделать прививку. Если в феврале и марте ее ждали месяцами, то сейчас привиться можно буквально через пару дней после записи", – говорит она.

Кроме того, в стране ввели аналогичную московской систему QR-кодов, продолжает Елена. С ним можно зайти, например, в кафе, спортивный зал или бассейн. Это дополнительно простимулировало темпы вакцинации, отмечает собеседница Москвы 24.

"Все отнеслись очень спокойно. Государство сказало записаться на прививки – мы записались, ждем. Государство сказало, что без прививки никуда не пустят, – значит, надо сделать, чтобы была возможность куда-то ходить. Сейчас привилось большое количество людей, обещают снять масочный режим в транспорте и магазинах", – рассказывает Елена.

Лидером в Европе по доле жителей, прошедших полную вакцинацию, стала Мальта. Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в республике было привито почти 60% всего взрослого населения. Число тех, кто пока привился только одним компонентом, приблизилось к 70%. О формировании коллективного иммунитета Мальта объявила еще в конце мая, благодаря чему для вакцинированных граждан отменили масочный режим. Тогда министр здравоохранения страны Крис Ферн назвал вакцину оружием против коронавируса.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Как им это удалось?

Врач-иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков в беседе с Москвой 24 заявил, что высокий процент привитого населения в странах из отчета британских аналитиков продиктован объективными факторами.





Николай Крючков врач-иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Некоторые страны из этого списка – небольшие. Им просто легче организовать вакцинацию. В этих странах живет небольшое количество людей, доз вакцин нужно не так много, поэтому легче договариваться с производителями.

Успех Венгрии можно объяснить широким привлечением вакцин на свою территорию, считает Крючков.

"По тому же пути пошла, например, Сербия. Эти страны старались использовать все вакцины по максимуму, которые удается получить. И та же Венгрия начала использовать их, не дожидаясь решения Евросоюза по этому вопросу. Такая стратегия тоже дает успех", – рассуждает собеседник Москвы 24.

Крючков подчеркнул, что европейские страны, которые отказались от тех же российских и китайских вакцин, по итогу оказались далеко не на первых позициях рейтинга по вакцинации населения.

"Богатые арабские страны из списка – это отдельная история. У них много денег и относительно небольшое население. Локдаун для них гораздо хуже, чем вакцинация по крайне завышенной цене", – объяснил Крючков.

По словам эксперта, единого рецепта, как привить большую часть населения, не существует. По его мнению, высокий процент привившихся граждан зависит от вовлеченности страны в разработку вакцин, развитости медицины и образованности населения.

Среди важных факторов Крючков также отметил, является ли государство островным или континентальным. На относительно изолированной от материка территории провести вакцинацию населения гораздо легче, резюмировал собеседник Москвы 24.



