Врач объяснил лидерство ряда стран по вакцинации населения от коронавируса

Аналитики из Великобритании составили список стран, где удалось привить от коронавируса свыше 50% взрослого населения. В перечень попали и такие государства, от которых больших прорывов в прививочной кампании мало кто ждал. Разбираемся, почему они смогли добиться высоких показателей.
Идут за прививкой
По данным британской научно-аналитической компании Airfinity, вакцинировать свыше 50% населения пока удалось только 13 странам. В список, помимо США, Великобритании и Израиля, попали такие государства, как Сейшельские острова, Монголия, Венгрия, Исландия, Катар, ОАЭ, Чили, Бахрейн, Уругвай и Мальта.
У каждого из них был свой план по достижению высокого результата. Например, монгольские власти стали действовать методом кнута и пряника. Министр финансов страны Болдын Жавхлан в начале мая сообщил, что вакцинировавшимся гражданам заплатят до 50 тысяч монгольских тугриков. При этом было принято решение ввести жесткие меры в отношении непривитого населения. Глава Минфина Монголии заявил, что выдача социальных пособий и талонов на продукты будет зависеть от наличия у нуждающихся прививки.
Венгрия, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, перешагнула порог 50% привитого взрослого населения в мае этого года. Среди используемых вакцин там есть и российский препарат "Спутник V". Венгрия одобрила его применение первой среди государств – членов Евросоюза.
Еще полгода назад ситуация в стране складывалась неблагоприятная. Жительница Будапешта Елена рассказала Москве 24, что минувшей зимой для населения действовал комендантский час. Не работало практически ничего, кроме продуктовых магазинов и аптек. В январе начали прививать учителей, медработников и пенсионеров. А в марте открыли запись на прививку, говорит Елена.
"Записаться могли только те, у кого есть номер социального страхования, то есть все венгры и иностранцы, у кого ПМЖ или вид на жительство по работе. Таким образом, огромное количество людей, у которых иной вид на жительство, не могли записаться на вакцинацию", – объяснила собеседница Москвы 24.
Несмотря на успехи, касающиеся количества привитого населения, организация процесса оставляет желать лучшего, признается Елена.
"Логики в распределении вакцин нет. Кто-то записался на прививку зимой, а его позвали только в мае. Я записалась в середине апреля, и меня пригласили уже через неделю. Кого-то зовут делать прививку у семейного доктора, кого-то – в общий центр вакцинации при больнице своего района. Вид вакцины можно выбрать самому", – уточнила она.
Будапешт стал единственным городом – участником чемпионата Европы по футболу, в котором на стадионе было разрешено заполнить трибуны на 100%. Местные власти смогли этого добиться за счет решительных мер, считает Елена.
"Наш премьер-министр – футбольный фанат. Он очень хотел, чтобы матчи состоялись, а для этого надо было вакцинировать людей. Поэтому в апреле Венгрия вдобавок к другим вакцинам закупила китайскую в большом количестве, начали массово прививать население. Людям пишут, звонят, открывают специальные точки, где можно сделать прививку. Если в феврале и марте ее ждали месяцами, то сейчас привиться можно буквально через пару дней после записи", – говорит она.
Кроме того, в стране ввели аналогичную московской систему QR-кодов, продолжает Елена. С ним можно зайти, например, в кафе, спортивный зал или бассейн. Это дополнительно простимулировало темпы вакцинации, отмечает собеседница Москвы 24.
"Все отнеслись очень спокойно. Государство сказало записаться на прививки – мы записались, ждем. Государство сказало, что без прививки никуда не пустят, – значит, надо сделать, чтобы была возможность куда-то ходить. Сейчас привилось большое количество людей, обещают снять масочный режим в транспорте и магазинах", – рассказывает Елена.
Лидером в Европе по доле жителей, прошедших полную вакцинацию, стала Мальта. Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в республике было привито почти 60% всего взрослого населения. Число тех, кто пока привился только одним компонентом, приблизилось к 70%. О формировании коллективного иммунитета Мальта объявила еще в конце мая, благодаря чему для вакцинированных граждан отменили масочный режим. Тогда министр здравоохранения страны Крис Ферн назвал вакцину оружием против коронавируса.
Как им это удалось?
Врач-иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков в беседе с Москвой 24 заявил, что высокий процент привитого населения в странах из отчета британских аналитиков продиктован объективными факторами.
Успех Венгрии можно объяснить широким привлечением вакцин на свою территорию, считает Крючков.
"По тому же пути пошла, например, Сербия. Эти страны старались использовать все вакцины по максимуму, которые удается получить. И та же Венгрия начала использовать их, не дожидаясь решения Евросоюза по этому вопросу. Такая стратегия тоже дает успех", – рассуждает собеседник Москвы 24.
Крючков подчеркнул, что европейские страны, которые отказались от тех же российских и китайских вакцин, по итогу оказались далеко не на первых позициях рейтинга по вакцинации населения.
"Богатые арабские страны из списка – это отдельная история. У них много денег и относительно небольшое население. Локдаун для них гораздо хуже, чем вакцинация по крайне завышенной цене", – объяснил Крючков.
По словам эксперта, единого рецепта, как привить большую часть населения, не существует. По его мнению, высокий процент привившихся граждан зависит от вовлеченности страны в разработку вакцин, развитости медицины и образованности населения.
Среди важных факторов Крючков также отметил, является ли государство островным или континентальным. На относительно изолированной от материка территории провести вакцинацию населения гораздо легче, резюмировал собеседник Москвы 24.