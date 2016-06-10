Поезду "Красная стрела" исполнилось 85 лет

Фото: wikipedia.org

Фирменный поезд "Красная Стрела", соединяющий Москву и Санкт-Петербург, отмечает юбилей. Как пишет "Вечерняя Москва", экспрессу исполнилось 85 лет.

Вечером 9 июня на Ленинградском вокзале Москвы прошли торжественные мероприятия. Железнодорожники организовали костюмированное шоу, благодаря которому у пассажиров появилась иллюзия того, что они находятся в 1931 году, когда легендарный поезд совершил свой первый рейс.

Утром 10 июня поезд прибыл на Московский вокзал Санкт-Петербурга. В честь юбилея всех пассажиров поезда угощали шампанским и шоколадом, а двух случайных счастливчиков ждали сертификаты на бесплатные билеты в спальные вагоны знаменитого экспресса

Свой первый рейс "Красная Стрела" совершила из Ленинграда в Москву в ночь с 9 на 10 июня 1931 года. В те времена поезд проходил расстояние между Ленинградом и Москвой за 9 часов 45 минут. Средняя его скорость составляла около 70 километров в час, а на отдельных перегонах достигала 100 километров в час.

Отметим, что за 85 лет время отправления поезда не менялось ни разу – он всегда уезжает в 23:55. Этот график, установленный наркомом Лазарем Кагановичем, был нарушен только в годы войны. А вот синий цвет состав сменил на темно-красный только к 1962 году.