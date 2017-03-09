Национальный симфонический оркестр США выступит в Москве впервые за 25 лет

Фото: facebook.com//National.Symphony

В год 90-летия со дня рождения Мстислава Ростроповича на фестиваль, посвященный великому виолончелисту, приедет американский Национальный симфонический оркестр. Об этом сообщает сайт фестиваля.

В основе концепции юбилейного музыкального марафона заложена взаимосвязь музыкальных культур четырех стран, которые имели особое значение в жизни и творчестве Ростроповича: это Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция и Япония. Впервые с 1993 года Москву посетит Национальный симфонический оркестр, которым маэстро руководил более 17 лет. Именно с этим коллективом в начале 90-х он триумфально вернулся в Россию.

Оркестр даст два концерта. В программе Симфония № 9 Шуберта (29 марта) и Симфония № 8 Шостаковича (30 марта). В исполнении Алисы Вайлерштайн прозвучит Концерт № 1 Шостаковича, а также виолончельный концерт Элгара. За дирижерским пультом – музыкальный руководитель оркестра Кристоф Эшенбах.

Торжественное открытие фестиваля состоится в день рождения Мстислава Ростроповича 27 марта в Большом зале консерватории. В этот вечер выступит Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова.