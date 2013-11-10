Максиму Суханову исполнилось 50 лет

Актер театра и кино Максим Суханов отмечает 50-й день рождения

Максиму Суханову 10 ноября исполняется 50 лет. Московским зрителям актер знаком своими ролями в драматическом театре имени Станиславского и театре Вахтангова, а также в фильмах "Страна глухих", "Богиня: как я полюбила", "Борис Годунов" и других.

Максим Суханов родился в Москве 10 ноября 1963 года, в 1985 году он закончил щукинское училище и стал актером театра Вахтангова. Актер много играл в спектаклях и фильмах модернистского режиссера Владимира Мирзоева и дважды удостаивался Государственной премии России за главные роли в его постановках - "Хлестакове" и "Сирано де Бержераке".

"За обедом": Актер Максим Суханов рассказал о фильме "Роль"

Среди других наград Максима - премия "Ника" за роли в фильмах "Страна глухих", "Человек, который знал все" и "Орда", а также премия "Золотой овен" за лучшую мужскую роль в фильме "Женщин обижать не рекомендуется".

В последние годы актер часто появляется в спектаклях Римаса Туминаса.

Поздравление Максиму Суханову отправил премьем-министр РФ Дмитрий Медведев. "Многогранный талант позволил Вам состояться в самых разных профессиях - как актеру, продюсеру, композитору и даже ресторатору. Все, за что Вы беретесь, Вы делаете творчески, вкладывая в работу свое мастерство и редкое обаяние", - отметил Медведев в поздравительной телеграмме.