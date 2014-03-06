Форма поиска по сайту

06 марта 2014, 12:12

Культура

Писатель Фазиль Искандер отмечает 85-летний юбилей

Писателю Фазилю Искандеру исполнилось 85 лет

В четверг, 6 марта, знаменитому писателю Фазилю Искандеру исполнилось 85 лет. 11 марта в честь юбилея в Центральном доме литераторов пройдет торжественный вечер. На празднике выступят Аркадий Арканов, Геннадий Хазанов, Татьяна и Сергей Никитины и другие.

Также в рамках вечера покажут фильм "Время счастливых находок" 1969 года, который расскажет о творческом пути писателя. Всего Искандер снялся в восьми картинах.

Всеобщую известность Фазилю Искандеру принесла сатирическая повесть "Созвездие Козлотура", опубликованное в журнале "Новый мир" в 1966 году. В 1989 году по повести сняли одноименный фильм.

Прославленный прозаик и поэт был награжден орденами "За заслуги перед отечеством" II,III и IV степени, орденом "Честь и слава", премией "Триумф" и множеством других.

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. Уже в 1938 году его отца депортировали из СССР, и больше Фазиль его не видел.

В 1954 году Искандер закончил Литературный институт имени Горького, и следующие два года работал журналистом. С 1956 года до начала 90-х работал редактором в отделении Госиздата, после чего переехал в Москву.

Первая книга стихов Искандера "Горные тропы" вышла в 1957 году, а прозу он начал писать с 1962 года. Известность к писателю пришла в 1966 году после публикации повести "Созвездие Козлотура".

Стоит отметить, что самые известные книги Искандера написаны в оригинальном жанре, например, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос о детстве "Чика", повесть-притча "Кролики и удавы" и другие. При этом действие многих его сочинений разворачивается в селе Чегем, где Искандер провел большую часть детства.

Помимо писательской деятельности Фазиль Искандер участвовал в создании альманаха "Метрополь", в котором печатались известные литераторы и авторы, которых официально никто не печатал.
Также в 1989 году Фазиля Искандера выбрали одним из 11 депутатов Абхазской АССР в Верховный совет, где он проработал до 1991 года.

Сейчас писатель является старейшиной в московской абхазской диаспоре.

