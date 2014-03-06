Писатель Фазиль Искандер отмечает 85-летний юбилей

Писателю Фазилю Искандеру исполнилось 85 лет

В четверг, 6 марта, знаменитому писателю Фазилю Искандеру исполнилось 85 лет. 11 марта в честь юбилея в Центральном доме литераторов пройдет торжественный вечер. На празднике выступят Аркадий Арканов, Геннадий Хазанов, Татьяна и Сергей Никитины и другие.

Также в рамках вечера покажут фильм "Время счастливых находок" 1969 года, который расскажет о творческом пути писателя. Всего Искандер снялся в восьми картинах.

Всеобщую известность Фазилю Искандеру принесла сатирическая повесть "Созвездие Козлотура", опубликованное в журнале "Новый мир" в 1966 году. В 1989 году по повести сняли одноименный фильм.

Прославленный прозаик и поэт был награжден орденами "За заслуги перед отечеством" II,III и IV степени, орденом "Честь и слава", премией "Триумф" и множеством других.