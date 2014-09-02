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Культура

02 сентября 2014, 12:07

Киану Ривзу исполнилось 50 лет

юбилеи сериалы кино Киану Ривз

Актер Киану Ривз отмечает 50-летний юбилей

Главный "Нео" мирового кинематографа отмечает 2 сентября юбилей. Киану Ривзу, сыгравшему Избранного в культовой "Матрице" братьев Вачовски, исполняется 50 лет.

Именинник известен не только актерским талантом, но и нестандартной внешностью – которая, кстати, как считали критики, должна была скорее помешать ему покорить Голливуд. Между тем, оказалось, что фактурная красота Ривза только поспособствовала его успеху.

Киану Ривз родился в Бейруте в семье художницы по костюмам и геолога. Мать была англичанкой, а вот отец имел ирландские, португальские, гавайсике, английские и даже китайские корни. Малограмотный Сэмюил Ривз был рабочим, продавал героин, а аттестат зрелости получил только во время тюремного заключения. Он бросил жену, когда маленькому Киану было всего три года.

Детство и юность Ривза прошли по большей части в Торонто, куда после непродолжительных "скитаний" по Австралии и США он переехал с матерью и сестрами. Воспитывали будущего актера в основном родители мамы и няни.

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Киану сменил несколько школ – по его собственному признанию, его исключали за непослушание. Учиться ему, впрочем, было тяжело не только поэтому: Ривз страдает дислексией (нарушение, при котором человеку тяжело читать).

Актерскую карьеру Киану начал в возрасте 9 лет на канадских театральных подмостках. Затем он снимался в комедийном сериале, рекламе, короткометражках.

Одной из первых громких работ Ривза стал фильм "На гребне волны" (Point Break, 1991). Затем последовали "Скорость" (Speed, 1994) с Сандрой Баллок, "Адвокат дьявола" (Devil’s Advocate, 1997) с Аль Пачино и Шарлиз Терон и, наконец, легендарная "Матрица" (The Matrix, первый фильм вышел в 1999).

Среди последних работ Ривза - "47 ронинов" (47 Ronin, 2011).

Как сообщал M24.ru, недавно стало известно, что Ривз снимется в сериале про киллера. В основу сюжета новой телекартины, которую актер также сам спродюсирует, ляжет цикл книг писателя Барри Эйслера "Рейн" (Rain), очень популярный в США. Серия триллеров повествует об анти-герое Джоне Рейне, бывшем солдате японско-американского происхождения.

Джон Рейн, которого сыграет Киану Ривз, работает киллером. Среди особенностей его профессионального "почерка" - то, что Рейн умеет заставлять жертв выглядеть так, будто они погибли совершенно естественной смертью.

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