Sunday up market приглашает в ТЦ "Водный"

Фото: sundayupmarket.ru

В ближайшие выходные, с 17 по 19 апреля, Sunday up market проведет очередную ярмарку на первом этаже торгового центра "Водный".

На этот раз маркет посвящен эпохе семидесятых и дню рождения культового нью-йоркского клуба "Студия 54". Кроме одежды российских концептуальных дизайнеров, организаторы обещают музыку от Dj Justi.

Sunday up market – лучший мультибренд российских дизайнеров по мнению PROfashion Awards. SUM регулярно проводит маркеты в Москве и других городах России.