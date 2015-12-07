Ярмарка подарков откроется на дизайн-заводе "Флакон"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В ближайший уикэнд, 12-13 декабря, на территории дизайн-завода "Флакон" состоится новогодняя ярмарка The Beze Bazar.

Талантливые мастера и дизайнеры представят на ней свои лучшие работы. Организаторы ярмарки уверены, что каждый, кто придет на The Beze Bazar, найдет там уникальные новогодние подарки для друзей и родственников.

Украшения из серебра, всевозможные игрушки всех пород, модные и уютные вязаные вещи, органическая косметика, стильные аксессуары из самых неожиданных материалов, изделия из керамики и фарфора, предметы декора, одежда, непривычный парфюм – все это и не только появится на прилавках.

Также гостей ждет развлекательная программа, мастер-классы, аукцион, новогодняя почта, фудкорт, гадание на картах Таро и бесплатная фотобудка.