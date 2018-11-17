Богомолов ставит Сорокина, а "Офелия боится воды": 7 главных премьер ноября

Мюзикл-штрих в Электротеатре "Станиславский", возвращение "Твоей игры", спектакль Богомолова по Сорокину и долгожданный "Макбет" Олега Меньшикова – редакция портала Москва 24 собрала семь лучших спектаклей месяца.

"Офелия боится воды"

МХТ имени Чехова



Фото: Портал мэра и правительства Москвы

На сцене МХТ имени Чехова премьера – "Офелия боится воды" в постановке Марины Брусникиной, главы театра "Практика". Спектакль по пьесе одного из самых востребованных молодых драматургов Юлии Тупикиной.

"Эта история – трагикомедия о шекспировских страстях, кипящих в одной современной семье. О вечном стремлении человека к чему-то возвышенному и прекрасному, к истинной любви и счастью, к заданной Шекспиром высоте взаимоотношений, страстей и драм", – рассказала режиссер.

Когда: 10 – 11, 16, 27 ноября

"Твоя игра"

Универмаг "Цветной"



Возвращение интерактивного опыта для одного зрителя от импресарио Федора Елютина. "Твоя игра" – это интерактивный спектакль для одного зрителя. Вас проводят по нескольким комнатам, где вы встретитесь с реальными людьми, понаблюдаете и услышите невыдуманные истории.

Коротко "Твою игру" можно было бы назвать путешествием в свое подсознание, в котором актеры сначала играют с тобой, а потом – играют тебя. Эффект от такой игры почти что такой же, как и после сеанса с психотерапевтом. Одно "но": диагноз вы ставите себе сами.

Когда: 9 – 11 ноября

"Дождь в Нойкельне"

Театр "Практика"



Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Спектакль мастерской Олега Кудряшова по пьесе Пауля Бродовски – это история одной Берлинской ночи: случайные, а может быть закономерные встречи беспокойных людей темной ночью в не самом благополучном районе Берлина. Короткие разговоры, странные отношения, внезапные влюбленности.

"Персонажи пьесы – типичные жители большого города, они узнаваемы. Каждый из них ведет ночной образ жизни, не может заснуть, шляется по улицам, что-то ищет. Их жизнь – "адок": не ад, не что-то страшное и исключительное, а обыденный такой "адок", привычный. В пьесе есть криминальный замес, но нет "злодеев" и "жертв". Это поэтическое высказывание о неприкаянности жителей большого города", – объяснила Полина Золотовицкая.

Когда: 17–18 ноября

"Макбет"

Театр имени Ермоловой



Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Спектакль "Макбет" по одноименной пьесе Уильяма Шекспира в театре имени Ермоловой готовили еще в 2016 году. Премьера была запланирована на декабрь, но так и не состоялась. Как признается Олег Меньшиков, для постановки этой "яростной трагедии" нужно было созреть.

В спектакле Олега Меньшикова, где сам режиссер исполняет заглавную роль, сочетаются современная актерская школа и хореография, костюмы, созвучные современной моде, спецэффекты, театральный свет и лаконичные декорации.

"Шекспир писал пьесу не про тиранов и злодеев. Он писал про нас, про жизнь, про ее конечность, про то, что каждый поступок отражается на твоей жизни, каждая мысль меняет твое дальнейшее существование. Шекспир – это всегда знак вопроса. Какой-то код, который нам бросили через века и который мы пытаемся расшифровать", – отметил Меньшиков.

Когда: 20 – 21 ноября

"Парасомнии"

Электротеатр "Станиславский"



Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Первая оперная премьера Электротеатра "Станиставский" – "опера-штрих" Дмитрия Курляндского и художника Веры Мартынов. "Парасомнии" – двигательные и поведенческие феномены, возникающие в процессе сна. Этот проект – размышление о единовременности пространства памяти, где далекое или близкое, свое или чужое сплетается в единый узор. В спектакле занят хор Электротеатра "Станиславский", который исполнит песни на стихи Львовского из цикла "Советские застольные песни".

Жанр действа имеет все признаки мюзикла: номерную структуру, музыкально-драматические эпизоды, хореографию, но при этом им не является. В спектакле использованы экспериментальная электроника, близкая к клубной культуре, и песни, в которых, следуя за образным рядом текстов Станислава Львовского, возникают прямые и косвенные аллюзии на советскую песенную традицию.

Когда: 21 – 23 ноября

"Теллурия"

Театр на Таганке



Фото: Писатель Владимир Сорокин, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова и режиссер Константин Богомолов/Московский театр на Таганке

Совместная работа классика современной литературы и одного из самых неординарных режиссеров: в Театре на Таганке Константин Богомолов представит спектакль по мотивам "Теллурии" Владимира Сорокина.

Роман "Теллурия" стал бестселлером и одним из фаворитов национальной литературной премии "Большая книга". Это взгляд на будущее Европы. Роман разбит на 50 глав без названий, пронумерованных римскими цифрами. Персонажи глав пересекаются редко. Действие происходит в середине XXI века на территории нынешней Европы и России: мир Нового средневековья, населенного псоглавцами и кентаврами, маленькими людьми и великанами, крестоносцами и православными коммунистами.

Говорить о том, насколько точно текст будет перенесен на сцену, как минимум опрометчиво: все-таки ставит Богомолов. Но известно, что писатель участвовал в работе над постановкой, что, впрочем, неудивительно, ведь в мае 2018 года Богомолов представил в музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко оперную постановку, либретто к которой написал Владимир Сорокин.

Когда: 22 ноября

"Зарница"

Центр имени Мейерхольда



"Зарница" – новый проект творческого тандема режиссера Юрия Квятковского, драматургов Андрея Родионова и Екатерины Троепольской, актеров мастерской Дмитрия Брусникина и художника Полины Бахтиной.

В "Зарнице" в поэтическом российском будущем восстановили патриотический квест. Подростки проходят инициацию в волшебном лесу, и там, в шекспировском "Сне в летнюю ночь", старые русские боги враждуют с новыми, а идеологически правильные подростки под действием волшебного сока влюбляются не в тех, кого надо.

Когда: 23 ноября