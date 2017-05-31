Мощный взрыв прогремел у здания посольства Германии в Кабуле

Фото: ТАСС/Zuma/Lu Shuqun
Заминированный автомобиль взорвался у здания посольства Германии в столице Афганистана Кабуле. В результате происшествия есть погибшие, сообщает "Лента.ру".
Взрыв прогремел в 08:30 по местному времени в районе, где располагается президентский дворец и несколько иностранных посольств. Многие здания повреждены, в них выбило окна и двери.
На данный момент в местные больницы доставлены 67 человек с различными травмами. Ответственность за случившееся пока никто на себя не взял.