Мощный взрыв прогремел у здания посольства Германии в Кабуле

Фото: ТАСС/Zuma/Lu Shuqun

Заминированный автомобиль взорвался у здания посольства Германии в столице Афганистана Кабуле. В результате происшествия есть погибшие, сообщает "Лента.ру".

Взрыв прогремел в 08:30 по местному времени в районе, где располагается президентский дворец и несколько иностранных посольств. Многие здания повреждены, в них выбило окна и двери.

На данный момент в местные больницы доставлены 67 человек с различными травмами. Ответственность за случившееся пока никто на себя не взял.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/291]Как правильно действовать при угрозе теракта[/URLEXTERNAL]