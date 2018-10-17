Взрыв в Керчи. Что известно о трагедии

В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, а затем стрельба. Жертвами трагедии стали 19 человек. Большая часть из них – подростки. Количество раненых, по разным данным, – от 47 до 52 человек.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в совершении преступления подозревается учащийся колледжа, который после случившегося покончил с собой. Подробнее о случившемся читайте в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Екатерина Кейзо

Что произошло

Взрыв в политехническом колледже произошел в обед 17 октября. Погибли 19 человек. Данные по жертвам постоянно уточняются. Количество раненых, по разным данным, – от 47 до 52 человек. 10 раненых остаются в тяжелом состоянии.

Оперативный штаб огласил список пострадавших из 40 человек, еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии и опросить их пока не удается. Об этом сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

В колледже сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Специалисты нашли в колледже взрывное устройство, его изучают взрывотехники. После взрыва началась стрельба.



Сначала следствие возбудило уголовное дело по статье "Террористический акт", затем его переквалифицировали на статью "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы.

Фото: ТАСС

Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД. Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения.

К месту происшествия направлены спасательные службы города и аэромобильная группировка крымского главка МЧС. Из аэропортов Сочи и Ростова-на-Дону вылетели три вертолета Ми-8 МЧС России с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту. Из аэропорта Жуковский вылетел самолет Ил-76.



Сотрудники центрального аппарата министерства внутренних дел прибудут в Керчь, чтобы помочь расследованию теракта. Данное распоряжение дал глава МВД Владимир Колокольцев. Работа будет вестись в тесном взаимодействии с ФСБ РФ и СК РФ.

Что известно о нападавшем

Фото: Mash

Следователи установили личность молодого человека, расстрелявшего людей в керченском колледже. Им оказался студент четвертого курса колледжа – 18-летний Владислав Росляков.

Он был зачислен в колледж 1 сентября 2015 года на специальность "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий" в группу МЭПЗ-15. Обучение проходило за счет бюджета республики на базе основного общего образования.

Молодой человек покончил с собой. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в библиотеке на втором этаже колледжа. На кадрах, зафиксированных камерами видеонаблюдения, видно, что злоумышленник пришел в колледж непосредственно перед происшествием, в руках он держал ружье.

Снимок с видео/телеканал "Крым 24"/ТАСС

Следствие полагает, что после взрыва Росляков открыл огонь. Сначала он расстрелял учащихся колледжа, которые попадались ему на пути. Когда патроны закончились, он совершил самоубийство. Мотивы и версии трагедии тщательно изучаются. Скорее всего, подозреваемый действовал в одиночку.

Когда началась стрельба, сидевшая на входе вахтерша нажала на тревожную кнопку. Тогда учащиеся стали бежать в разные стороны. К месту ЧП начали подъезжать правоохранители. Сама женщина с тяжелым ранением находится в больнице.

Как рассказали одногруппники Рослякова, он был очень замкнутым, почти ни с кем не общался и давно удалился из соцсетей. В доме молодого человека сейчас проходят обыски. Знакомый Рослякова сообщил, что Владислав ненавидел техникум из-за преподавателей и намекал, что отомстит им.

Реакция властей

Фото: ТАСС

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керчи. Он поручил Минздраву и МЧС принять меры для оказания помощи пострадавшим, а ФСБ и следственным органам – незамедлительно принять меры для установления причин взрыва.

Также президент пообещал сделать все возможное для того, чтобы пострадавшие при взрыве в керчинском колледже скорее выздоровели.

Дмитрий Медведев также выразил свои соболезнования. Премьер-министр поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой и министру просвещения Ольге Васильевой отправиться в Крым. Главы ведомств окажут помощь пострадавшим в результате взрыва. Скворцова и Васильева уже вылетели на место.

Фото: ТАСС/Екатерина Кейзо

Позже свои соболезнования выразил Сергей Собянин. Мэр отметил, что Москва готова оказать помощь и принять пострадавших.

В Крыму был объявлен режим ЧС. Все социально значимые объекты Керчи переведены в режим повышенной готовности, в городских учреждениях усилены меры безопасности. Также усилили безопасность на Крымском мосту.

Фото: снимок с видео/ТАСС

В связи с произошедшим открыт телефон горячей линии 8 (3652) 55-09-05. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил трехдневный траур в республике. Кроме того, создан штаб для координации мероприятий оперативных служб.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не делать поспешных выводов по трагедии в Керчи, выразив уверенность, что виновные понесут заслуженное наказание.

В Москве несут цветы к мемориалу Города-героя Керчь в Александровском саду в память о жертвах взрыва в местном техникуме.