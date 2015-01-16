Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

16 января 2015, 18:28

На выставке "PROзавод" покажут работы индустриальных фотографов

выставки фотографии заводы индустриальные фотографии

"Афиша": Открылась выставка индустриальной фотографии "PROзавод"

В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка "PROзавод". Здесь можно познакомиться с отечественной индустриальной фотографией и прочувствовать ее эволюцию: кураторское исследование охватывает почти вековой период - от советской агитации и пропаганды до художественных исканий последних лет.

Так, зрители увидят снимки, созданные Владимиром, членом фотогруппы "ТРИВА", архив которой в советские годы был почти полностью уничтожен после проверок партийными органами.

Участники "ТРИВА" выдвинули свой собственный творческий манифест, чем-то похожий на кинодвижение "Догма 95". Они в течение года снимали будни работников огромного металлургического завода в естественных "декорациях" - попав в цеха и взглянув на жизни режимного объекта изнутри.

"Догма 95" - это авангардное кинематографическое движение, идеологами которого являются Ларс фон Триер ("Нимфоманка", "Танцующая в темноте", "Рассекая волны") и Томас Винтерберг ("Торжество").

Фильмы, созданные по правилам "Догмы", согласно манифесту, подписанному режиссерами, должны сниматься без реквизита и декораций – на натуре. Камера должна быть ручной, запрещены оптические эффекты и фильтры. Кроме того, запрещены мнимые действия - например, убийства.

Фон Триер, впрочем, через какое-то время отошел от "Догмы".

В галерее братьев Люмьер открылась выставка "PROзавод"

"Очень сложно снимать, на самом деле, на заводе. Ведь что такое металлургический завод? Раскаленный металл излучает свет: источник излучения яркий, но один. Все остальное находится в темноте. Снимать вспышкой - значит "убивать" кадр. А другого света там почти не бывает", - рассказал телеканалу "Москва 24" фотограф Соколаев.

Ссылки по теме

На выставке "PROзавод" представлено около 100 работ. Среди них - и зарисовки единомышленника конструктивиста Александра Родченко - Бориса Игнатовича. Еще можно увидеть проект Святослава Пономарева "Руины будущего". В его рамках в отдельном зале воссоздана атмосфера пришедшего в упадок завода ЗИЛ: зрители видят фотоснимки стен, кроме того, звучит депрессивная музыка.

Выставка открыта до 1 марта ("Руины будущего" - до 1 февраля). Посетить экспозицию можно с 12.00 до 21.00 в любой день, кроме понедельника (по выходным залы открыты до 22.00). Билет стоит 350 рублей.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать