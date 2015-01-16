На выставке "PROзавод" покажут работы индустриальных фотографов

"Афиша": Открылась выставка индустриальной фотографии "PROзавод"

В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка "PROзавод". Здесь можно познакомиться с отечественной индустриальной фотографией и прочувствовать ее эволюцию: кураторское исследование охватывает почти вековой период - от советской агитации и пропаганды до художественных исканий последних лет.

Так, зрители увидят снимки, созданные Владимиром, членом фотогруппы "ТРИВА", архив которой в советские годы был почти полностью уничтожен после проверок партийными органами.

Участники "ТРИВА" выдвинули свой собственный творческий манифест, чем-то похожий на кинодвижение "Догма 95". Они в течение года снимали будни работников огромного металлургического завода в естественных "декорациях" - попав в цеха и взглянув на жизни режимного объекта изнутри.

"Догма 95" - это авангардное кинематографическое движение, идеологами которого являются "Догма 95" - это авангардное кинематографическое движение, идеологами которого являются Ларс фон Триер ("Нимфоманка", "Танцующая в темноте", "Рассекая волны") и Томас Винтерберг ("Торжество"). Фильмы, созданные по правилам "Догмы", согласно манифесту, подписанному режиссерами, должны сниматься без реквизита и декораций – на натуре. Камера должна быть ручной, запрещены оптические эффекты и фильтры. Кроме того, запрещены мнимые действия - например, убийства. Фон Триер, впрочем, через какое-то время отошел от "Догмы".



В галерее братьев Люмьер открылась выставка "PROзавод"

"Очень сложно снимать, на самом деле, на заводе. Ведь что такое металлургический завод? Раскаленный металл излучает свет: источник излучения яркий, но один. Все остальное находится в темноте. Снимать вспышкой - значит "убивать" кадр. А другого света там почти не бывает", - рассказал телеканалу "Москва 24" фотограф Соколаев.

На выставке "PROзавод" представлено около 100 работ. Среди них - и зарисовки единомышленника конструктивиста Александра Родченко - Бориса Игнатовича. Еще можно увидеть проект Святослава Пономарева "Руины будущего". В его рамках в отдельном зале воссоздана атмосфера пришедшего в упадок завода ЗИЛ: зрители видят фотоснимки стен, кроме того, звучит депрессивная музыка.

Выставка открыта до 1 марта ("Руины будущего" - до 1 февраля). Посетить экспозицию можно с 12.00 до 21.00 в любой день, кроме понедельника (по выходным залы открыты до 22.00). Билет стоит 350 рублей.