Художник Константин Батынков: "Думающий человек всегда размышляет о космосе"

12 февраля в Московском планетарии откроется выставка фантазий Константина Батынкова "PROкосмос", находящаяся на грани реальности и вымысла. Мы пообщались с художником и узнали, почему на его картинах почти не бывает людей, нужны ли космосу космонавты и могут ли иностранцы верно воспринимать русское искусство.

Константин Батынков родился в Севастополе в 1959 году. Позже семья будущего художника переехала в Москву. родился в Севастополе в 1959 году. Позже семья будущего художника переехала в Москву. С самого детства Батынков много рисовал, однако учиться пошел на инженера – в Московский институт инженеров гражданской авиации. Успел поработать авиационным конструктором, грузчиком, ветродуйщиком, рабочим в ГМИИ имени Пушкина и даже потрудиться на раскопках в Пантикапее. С 1978 года Батынков начал регулярно выставляться и в 1983 году вступил в Союз художников СССР. Выставки Константина Батынкова регулярно проходят в различных городах России в за рубежом. В Москве действует его музей-квартира.



Константин Батынков. Фото: batynkov.ru

- Вы учились в Московском институте инженеров гражданской авиации. Мечты и помыслы о космосе появились уже в те времена?

- Да нет, с образованием, скорее всего, это никак не связано. Нормальный, думающий человек ведь вообще о чем размышляет? О космосе, всяких духовных инстанциях. По-моему, это естественное состояние, органичное. Голову поднял – и вот уже он. Космос.

- Ваш космос – черно-белый. Монохром дает больше пространства для фантазии?

- То, что делает художник, как правило, приходит к нему непонятно откуда. Мотивации как таковой может вообще не быть. Все происходит по большей части интуитивно. Рисуется так, как рисуется, и то, почему рисуется именно так, а не иначе, никакой нормальный художник не сможет объяснить словами.

Мы же не знаем, что там, в космосе, на самом деле? Воображай, что хочешь. Назови это космосом. Огромный простор для фантазии.

В Москве открылась выставка Константина Батынкова "PROКОСМОС"

- Работы, которые покажут в Планетарии, были подготовлены специально для проекта "PROкосмос" или появились в разное время?

- Я рисовал картины специально для этой выставки. Правда, около трети из тех работ, которые вошли в проект, были созданы несколько лет назад. Тогда должна была состояться большая групповая выставка к юбилею полета Юрия Гагарина в космос. Но она так и не открылась. Теперь я добавил порядка 40 новых работ - и получился "PROкосмос".

- Я знаю, что на выставке будут демонстрироваться видеоработы, связанные с космической тематикой. Они тоже созданы вами?

- Нет, там просто покажут хорошее кино про космос. Мы выбирали его вместе с организаторами выставки.

Во-первых, будет старый фильм "Аэлита" (советский немой фильм 1924 года, режиссер Яков Протазанов – примечание M24.ru). Во-вторых, будет французская лента "Путешествие на Луну", снятая вообще в начале прошлого века (1902 год, режиссер Жорж Мельес – примечание M24.ru). Очень смешной фильм. Еще будет третья картина - не помню, к сожалению, какая именно.

В начале мы хотели показать хорошее документальное кино. Оно есть, но его, на самом деле, мало. Большинство лент заезженные, найти нечто новое и интересное хотелось, но не удалось.

Вообще, видео – это скорее формальность. Сегодня ведь так положено: нужна некая медиасоставляющая. Например, если на выставку придут школьники, они, скорее, с большим энтузиазмом посмотрят кино, чем мои мрачные картины.

Фото: .batynkov.ru

- Тем не менее, кино будет корреспондироваться с вашими работами?

- Да, оно должно, по идее, настраивать зрителей на нужный лад. Мысль будет считываться одна: мы ничего не знаем о космосе. Причем чем дальше копаем, тем полнее убеждаемся в этом. Даже новые космические успехи – посадка на астероид, к примеру, – просто смешны на самом деле.

- На ваших картинах обычно присутствует много техники – танки, самолеты, пароходы. Поскольку работы для выставки "PROкосмос" создавались в контексте юбилея полета Гагарина, увидят ли зрители на выставке самого Юрия Гагарина?

- Нет. Там есть какие-то люди, но назвать их космонавтами язык не поворачивается.

Вообще, это сейчас глобальный вопрос всей космонавтики: нужны ли полеты людей в космос. Без людей спутники и ракеты могут быть гораздо меньше. Кроме того, они даже могут работать более эффективно.

Человек в космосе жить не может – для него это неестественная среда обитания. Вот дроны, роботы - они могут. А везти с собой, условно говоря, газовую плиту, кофеварку, туалет, чтобы какое-то время жить в космосе… все это занимает половину веса ракеты. Проще компьютер лишний поставить.

Робот, в свою очередь, гораздо лучше может выполнить исследовательскую деятельность, чем человек. Да и потом: радиация, невесомость. Все это очень вредно для здоровья.

Фото: .batynkov.ru

- Я знаю, что вы член творческой группы "Митьки". Как вы присоединись к этому движению?

- Все просто: была группа единомышленников. Я был знаком с организаторами – Володей Шинкаревым, Митей Шагиным. Мы дружили с Сашей Флоренским еще до образования "Митьков" (все трое - участники "Митьков" - примечание M24.ru).

Сейчас, впрочем, все повзрослели, постарели, занимаются своими делами. И это естественно. Хотя номинально "Митьки" и существуют. Проводятся даже какие-то выставки... советую на эту тему почитать книжку "Конец "Митьков" Володи Шинкарева, который, собственно, все это придумал, описал - и сам же поставил точку.

"Митьки" - петербургская группа художников, породила одноименную субкультуру. Названа в честь одного из создателей группы, Дмитрия Шагина. - петербургская группа художников, породила одноименную субкультуру. Названа в честь одного из создателей группы, Дмитрия Шагина. Образовалась группа в 1980-х, затем быстро переросла в массовое движение, объединившее не только художников, то также музыкантов, поэтов. Что касается "митьковской" живописи, то ее характер очень живой, игровой, но, в то же время, охраняющий традиции классиков. Главные принципы стиля "Митьков" - доброта, любовь к ближнему, простота в речи. В выставках "Митьков" в разное время принимали участие Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Вячеслав Бутусов и другие музыканты-художники, музыканты-писатели и музыканты-поэты.



Фото: .batynkov.ru

- Насколько я знаю, многие критики не относят ваши работы к "Митькам", говорят, мол, жанр не тот…

- Критикам легко всех расставлять по полочкам. Один человек на какую-то полочку не влезает, и у них тут же появляется нервозность. Но ведь на самом деле далеко не все можно категоризировать.

- Ваши работы выставляются не только в России, но и за рубежом. Ваши персональные выставки несколько раз проходили в Вене. Как принимают работы зарубежные зрители – есть ли разница в восприятии между ними и нашими соотечественниками?

- Разница есть. Казалось бы, живопись и музыка не требуют перевода - но все же есть некий культурный код. Бывает, конкретная картинка у русского или советского зрителя вызовет нужную ассоциацию, он считает у другого русского человека код, поймет некий анекдот, цитату, фразу. А иностранец - нет. Другая история, политика. Другое отношение к жизни, мировоззрение. Здесь ничего не поделаешь.

Выставка открыта для посетителей с 12 февраля по 15 марта Выставка открыта для посетителей с 12 февраля по 15 марта Время работы выставки - с 10.00 до 21.00 ежедневно, кроме вторника Билеты можно приобрести в кассах Московского планетария





Анна Теплицкая