Полицейские вымогали у задержанных тысячу рублей на торт

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичное управление СК проверяет информацию СМИ о том, что местные полицейские вымогали у задержанных тысячу рублей на кондитерские изделия, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, сотрудники правоохранительных органов требовали деньги у двух задержанных по административным статьям, чтобы не не привлекать их к ответственности.

"Свои услуги полицейские оценили в тысячу рублей необходимых для покупки кондитерских изделий", – говорится в сообщении.

Отметим, что по данным СМИ, деньги сотрудникам полиции были нужны для покупки торта. Следственный комитет опрашивает должностных лиц и свидетелей произошедшего.