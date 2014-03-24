Праймериз поможет Мосгордуме найти новых лидеров - общественники

Фото: ИТАР-ТАСС

Представители общественности рассчитывают найти новых лидеров во время отборочного тура перед выборами в Московскую городскую думу.

Как рассказал на пресс-конференции зампредседателя Общественной палаты Михаил Куснирович, это должны быть честные, профессиональные люди, которые неравнодушны к проблемам москвичей. При этом останутся общие критерии для отбора – московская прописка и возраст от 21 года.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Людмила Швецова подчеркнула, что на голосовании никто не будет продвигать кандидатов или помогать им собирать подписи. Предварительный отборочный тур лишь "даст шанс проявить себя людям до официальных выборов".

Все детали предварительного отборочного тура будут рассматриваться на заседании Общественного совета, которые пройдет 26 марта.

Директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль отметил, что, если эксперимент будет признан удачным, предварительные отборочные туры можно будет проводить перед каждыми выборами. Кроме того, такую практику смогут использовать и другие регионы.

Напомним, что выборы в Мосгордуму состоятся в сентябре 2014 года в Единый день голосования. В этот раз выборы в столичный парламент пройдут полностью по одномандатным округам. Ранее предполагалось, что в следующем созыве думы 22 депутата будут избраны по одномандатным округам, 23 - по партийным спискам.

Соответствующие поправки в Избирательный кодекс Москвы внесла на рассмотрение Мосгордумы фракция "Единая Россия". По мнению законодателей, для депутата, избранного по одномандатному округу, приоритетом являются реальные потребности жителей, что позволяет обеспечить максимальный учет интересов москвичей. При выборах по спискам такой возможности нет.

Кроме того, инициаторы закона считают, что предлагаемые изменения будут мотивировать региональные отделения политических партий, местные сообщества и всех кандидатов в депутаты МГД на ведение эффективных избирательных кампаний на территориях одномандатных избирательных округов в тесной связке с интересами жителей этих территорий.