Кандидатом в мэры Химок стал депутат Госдумы Александр Романович

Александр Романович. Фото: spravedlivo.ru

Руководитель московского областного отделения "Справедливой России", депутат Госдумы РФ Александр Романович стал 16 кандидатом на пост мэра подмосковных Химок. В четверг Мособлизбирком зарегистрировал его

Мособлизбирком зарегистрировал 16-го кандидата на выборах в подмосковных Химках, им стал "справоросс" Александр Романович.

"Сегодня на заседании комиссии была зарегистрирована кандидатура представителя партии "Справедливая Россия" Александра Романовича", - сообщил "Интерфаксу" председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов.

Он отметил, что Романович стал 16-м кандидатом на пост мэра города. Окончательный список кандидатов будет сформирован 22 сентября.

Напомним, 11 сентября он был единогласно избран кандидатом от "Справедливой России" на выборах главы Химок.

В своем выступлении на съезде партии Романович заявил, что "его согласие пожертвовать статусом депутата Госдумы ради работы в Химках обусловлено тем, что выборы в этом подмосковном городе приобретают федеральный масштаб".

Выборы нового мэра назначены на 14 октября.

На сегодня Облизбирком уже зарегистрировал 13 кандидатов, среди которых экозащитница Евгения Чирикова, бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, бывший член партии "Яблоко" Игорь Белоусов, кандидат от партии "Патриоты России" Дмитрий Мышкин, самовыдвиженец Татьяна Дмитриева, представитель партии "Зеленые" Антон Гусенков, претендент от "Коммунистов России" Анатолий Баранов, представитель КПРФ Леонид Виноградов, председатель партии "Города России" Юрий Бабак и Алексей Хижняк от партии "За справедливость".