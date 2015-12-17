Для председателей избиркомов могут провести психологические тренинги

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Для председателей территориальных и участковых избирательных комиссий могут организовать психологические тренинги, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена Мосгоризбиркома Михаила Петрова.

По его словам, на тренингах психологи должны рассказывать председателям избиркомов как вести себя в стрессовой ситуации, в ситуациях конфликта или если кто-то пытается спровоцировать.

"Впереди у нас политический цикл, четыре года подряд у нас будут посвящены выборам. Подготовка будет летом, это у кого-то будет время отпуска, и это тоже стресс, что люди не смогут куда-то съездить отдохнуть, поэтому людей надо готовить", – сказал Михаил Петров.

Он выразил надежду, что Мосгоризбирком изыщет возможности, чтобы подготовить людей психологически к такому масштабному событию, как выборы.

"Я попробую внести такое предложение на рассмотрение комиссии о том, чтобы провести такие семинары и как с председателями территориальных избирательных комиссий, так и с участковыми. Это было бы правильное направление", – сказал Михаил Петров.

Мосгоризбирком ранее утвердил новый состав территориальных избирательных комиссий на ближайшие пять лет.

