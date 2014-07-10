Оппозиционер Николай Ляскин снялся с выборов в Мосгордуму

Николай Ляскин. Фото: lyaskin2014.ru

Кандидат в депутаты Мосгордумы от оппозиционной коалиции "За Москву", руководитель столичного отделения "Партии прогресса" Николай Ляскин отказался от участия в выборах. Об этом политик сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Принял тяжелое решение. Снимаюсь с выборов. Спасибо всем, кто принимал участие и переживал", - написал он.

На своем официальном сайте Ляскин уточнил, что "после окончательного подсчета стало ясно, что нам не хватает минимум 600 (без учета вероятного брака) подписей для подачи в МГИК. После долгих и сложных размышлений было принято решение не загонять людей, не делать убийственный и, возможно, все же бесполезный рывок сегодня, и сойти с дистанции".

Напомним, Николай Ляскин является подозреваемым по уголовному делу о нарушении порядка финансирования избирательной кампании и мошенничестве. По версии следствия, вместе с муниципальным депутатом района Зюзино Константином Янкаускасом и предпринимателем Владимиром Ашурковым они похитили денежные средства, которые собирали на яндекс-кошельки для оплаты избирательной кампании Алексея Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году.

Ранее сообщалось, что другой кандидат в депутаты Мосгордумы - Олег Митволь 10 июля также отказался от участия в выборах. При этом Митволь уже собрал необходимое количество подписей для регистрации кандидатом.

Прием документов от кандидатов на выборы в Мосгордуму завершится 10 июля в 18.00. На данный момент документы подали более 400 человек, большая часть которых – самовыдвиженцы. Столичные окружные избиркомы зарегистрировали 30 кандидатов.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года, в Единый день голосования. В городской парламент 6-го созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.