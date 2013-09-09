Выборы в Москве были честными и прозрачными – Кобзон

"Интервью": Иосиф Кобзон рассказал о выборах мэра Москвы

Прошедшие выборы на пост мэра Москвы чистыми и прозрачными. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сказал народный артист СССР Иосиф Кобзон.

"Выборы в Москве были, пожалуй, самыми прозрачными. В том ажиотаже, который происходил перед выборами с некоторыми кандидатами, Сергей Собянин проявил стойкость и решительность. Он не побоялся этих выборов, он не побоялся политической конкуренции", - отметил Иосиф Кобзон.

Он добавил, что настоящий мэр должен быть, в первую очередь, настоящим хозяином, знать все хозяйственные и промышленные предприятия столицы. "Меня радует то, что город возглавил человек, который перед этим получил колоссальный опыт хозяйственника, когда он работал губернатором, а потом в правительстве", - сказал народный артист.

Ссылки по теме Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы, набрав 51,37% голосов



По его словам, в Москва испытывает недостаток политической культуры. Он призвал поздравить Сергея Собянина с победой и пожелать ему успехов.