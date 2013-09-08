Все кандидаты в мэры Москвы проголосовали на выборах

Фото: ИТАР-ТАСС

По состоянию на 12.30 все кандидаты в мэры Москвы отдали свой голос на прямых выборах главы города, сообщает телеканал "Москва 24".

Так, первым на свой избирательный участок пришел кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, затем – представитель "Справедливой России" Николай Левичев, после него – Алексей Навальный от РПР-ПАРНАС, затем первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников, представитель "Яблока" Сергей Митрохин и врио мэра Москвы, самовыдвиженец Сергей Собянин.

Напомним, 8 сентября в Москве проходят прямые выборы мэра города. В голосовании задействовано 3,6 тысячи участков, порядок в городе обеспечивают 42 тысячи полицейских, дружинники и офицеры МЧС.