Республиканцы поддержали Фийона на выборах во Франции

Фото: ТАСС/Panoramic
Политический комитет крупнейшей оппозиционной партии Франции "Республиканцы" единогласно подтвердил поддержку кандидатуры победителя партийных праймериз, экс-премьера Франсуа Фийона на президентских выборах, заявил глава французского Сената (верхняя палата) Жерер Ларше.
По его словам, политический комитет после широкого обмена мнениями единогласно подтвердил свою поддержку Франсуа Фийону и обязуется работать на объединение политической семьи правых и центристов вокруг него и проекта, который он отстаивает ради возрождения страны, передает ТАСС
.
В ближайшее время Фийон "выступит с рядом инициатив для того, чтобы вместе отстоять наши ценности".
История вопросаВыборы президента Франции пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая.