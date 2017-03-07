Форма поиска по сайту

Республиканцы поддержали Фийона на выборах во Франции

Фото: ТАСС/Panoramic

Политический комитет крупнейшей оппозиционной партии Франции "Республиканцы" единогласно подтвердил поддержку кандидатуры победителя партийных праймериз, экс-премьера Франсуа Фийона на президентских выборах, заявил глава французского Сената (верхняя палата) Жерер Ларше.

По его словам, политический комитет после широкого обмена мнениями единогласно подтвердил свою поддержку Франсуа Фийону и обязуется работать на объединение политической семьи правых и центристов вокруг него и проекта, который он отстаивает ради возрождения страны, передает ТАСС
.

В ближайшее время Фийон "выступит с рядом инициатив для того, чтобы вместе отстоять наши ценности".

История вопроса

Выборы президента Франции пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая.

