06 сентября 2013, 20:01

На радиостанции "Говорит Москва" начался заключительный раунд дебатов

Фото: ИТАР-ТАСС

На радиостанции "Говорит Москва" начался двенадцатый, заключительный, раунд предвыборных дебатов кандидатов на пост мэра Москвы. В студии собрались Сергей Митрохин, Николай Левичев и Михаил Дегтярев.

Длительность радиоэфира составит один час без учета вступительного и заключительного слова ведущего. Каждому кандидату будет предоставлено равное количество эфирного времени.

Напомним, предвыборные дебаты проходят с 12 августа по 6 сентября на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие" и радиостанциях "Москва FM" и "Говорит Москва".

Прямой эфир радиостанции "Говорит Москва"

Сюжет: Дебаты кандидатов на пост мэра Москвы

