Макрон одержал верх над Ле Пен в ходе дебатов во Франции

Предвыборные дебаты прошли во Франции в преддверии второго тура президентских выборов, сообщает "Лента.ру". Большинство телезрителей присудили победу кандидату от движения "Вперед" Эммануэлю Макрону.

Макрон, по мнению телезрителей телеканала BFMTV, существенно превзошел своего оппонента – лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. Бывшему министру экономики Франции отдали предпочтение 63 процента телезрителей, его сопернице – 34. Оставшиеся 3 процента не определились с симпатиями.

Второй тур выборов на пост президента пройдет во Франции 7 мая.