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Происшествия

03 августа 2012, 17:16

Суд не стал отменять итоги выборов по иску Михаила Прохорова

выборы суды Мособлсуд Михаил Прохоров мо

ИТАР-ТАСС

Королевский городской суд Подмосковья отклонил иск экс-кандидата на пост президента России Михаила Прохорова о нарушениях, якобы допущенных в ходе выборов 2012 года одной из избирательных комиссий Королева, сообщает РИА Новости.

Прохоров просил суд признать незаконными действия участковой избирательной комиссии № 1008, а результаты голосования – недействительными. По мнению политика, комиссия нарушила правила упаковки и хранения бюллетеней в ходе оформления итогов голосования на президентских выборах.

Как сообщили в пресс-службе Мособлсуда, в удовлетворении исковых требований Прохорову было отказано в полном объеме. При этом истец может оспорить решение суда в вышестоящей инстанции.

В производстве Королевского суда находятся еще два иска Прохорова, касающиеся отмены решений избирательных комиссий № 981 и № 3386 об итогах голосования и проведении повторного подсчета голосов. Их рассмотрение намечено на 7 августа.

Сам политик заявил в своем блоге, что готовит апелляционные жалобы и намерен дойти до Верховного суда. Он напомнил также, что им инициировано уже более 40 судебных дел, связанных с нарушениями законодательства о выборах, которые якобы были отмечены наблюдателями в период избирательной кампании 2012 года.

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