Горячую линию Центризбиркома откроют за 10 дней до выборов

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Горячая линия для жалоб и вопросов избирателей начнет работать в Центризбиркоме России за десять дней до выборов - с 4 по 14 сентября включительно, сообщает пресс-служба ЦИК.

Обратиться с вопросом или сообщить в комиссию о нарушениях при подготовке к выборам можно будет по многоканальному телефону 8 (495) 606-98-88 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу - до 17.00.

В пресс-службе подчеркнули, что в этом году ЦИК не является организатором выборов, в каждом регионе за кампанию отвечает областной избирком. Операторы горячей линии смогут разъяснить гражданам какие аспекты избирательного законодательства, записывать их жалобы на нарушения, которые потом будут направлены в комиссию конкретного региона.

Как пояснили в пресс-службе агентству ИТАР-ТАСС, эффективнее будет жаловаться на нарушения в ходе предвыборной кампании и дня голосования в местные избиркомы и только потом уже сообщать в ЦИК.

Напомним, что выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 14 сентября и будут самыми масштабными за последнее время. На них будут замещаться в общей сложности более 43 тысяч мандатов. В 30 регионах жители выберут губернаторов, в 14 - депутатов областных заксобраний. Кроме того, в подавляющем большинстве регионов пройдут муниципальные выборы.

14 сентября пройдут выборы и в Московскую городскую думу шестого созыва. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования. Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - избирком принял решение отказаться от открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла.

Однако те, кто не сможет в день голосования попасть на свой участок, сможет проголосовать досрочно. Для этого избиратель должен написать заявление, в котором будут указаны причина досрочного голосования, фамилия, имя, отчество и место жительства. В свою очередь член территориальной комиссии проставит в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования и выдаст бюллетень. Досрочное голосование начнется 3 сентября.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму-2014

Cледить за ходом голосования в день выборов можно будет на сайте vybory.mos.ru. Регистрация на сайте откроется для всех желающих в начале сентября. Авторизоваться пользователи смогут и через учетную запись портала госуслуг. Одновременно смотреть трансляцию смогут не менее 1,5 миллиона человек.

Ранее также стало известно, что комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов в Мосгордуму буду использованы в 14 избирательных округах из 45. Москва получила КОИБы от семи регионов, в том числе 500 - от Московской области. Всего на выборах будет использовано 1042 комплекса. КОИБы будут использоваться на тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году - в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы.