Россияне смогут голосовать на думских выборах по месту жительства

Россияне смогут голосовать на выборах депутатов Госдумы 18 сентября по месту жительства, а не по прописке, сообщает ТАСС со ссылкой на члена ЦИК РФ Майю Гришину.

По ее словам, согласно поправкам в законе "О выборах депутатов Госдумы", активным избирательным правом гражданин наделяется по месту временного пребывания, если он официально зарегистрировался не менее чем за три месяца до дня голосования.

Таким образом, учтена ситуация, что российские граждане достаточно мобильны и зачастую живут и работают по месту, где не имеют постоянной регистрации. Ранее же голосовать можно было только по месту прописки.

Тогда одномандатные округа потеряли бы множество избирателей, так как человек не смог бы проголосовать, живя на территории не того округа, в котором он прописан.

Напомним, Владимир Путин подписал закон о сокращении числа наблюдателей на избирательном участке. Полный текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в одну комиссию можно назначить не более двух наблюдателей от партии или кандидатов. Список назначенных наблюдателей должен быть направлен в избирательные комиссии за три дня до выборов.

Закон расширяет список документов, с которыми могут знакомиться наблюдатели и члены избирательных комиссий. Кроме того, у назначенных лиц появилась возможность беспрепятственно вести фото- и видеосъемку.