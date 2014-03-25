Эффективность работы вузов не должна измеряться в деньгах - депутат

Фото: ИТАР-ТАСС

Эффективность научной работы российских вузов не должна измеряться в рублях. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.

"Достоверность такого мониторинга вызывает у меня крайние сомнения. И мы предлагаем, будем предлагать министерству изменить этот порядок", - заявил он.

По словам Смолина, эффективность научной работы высших учебных заведений должна измеряться, в частности, в открытиях, изобретениях, патентах, монографиях, то есть в результатах затрат на науку.

Депутат отметил, что в любом процессе эффективность затрат измеряется результатами, а сейчас предлагается эффективность результатов измерять по затратам.

Добавим, министерство образования и науки России разработало новые критерии оценки эффективности вузов. Помимо научных показателей, теперь будут оценивать количество упоминаний университета в СМИ, посещаемость его сайта и доходы вуза от сдачи помещений в аренду.

Всего в новый перечень критериев вошли 25 различных пунктов. Университеты, показатели которых окажутся неудовлетворительными, будут реорганизованы или закрыты. Минобрнауки планирует начать первый мониторинг российских вузов с использованием новых критериев уже летом следующего года. Предполагается, что в будущем проверки станут проводить каждые пять лет.