Проект "Выход в город" и M24.ru привезут волонтеров в Остафьево

Фото: vihod-v-gorod.ru

20 октября в усадьбе Остафьево пройдут волонтерские работы, организованные проектом "Выход в город" и сетевым изданием M24.ru.

В однодневной поездке примут участие 25 представителей волонтерского центра Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова.

Экспедиторы помогут в уборке территории усадьбы, а также земель возле расположенного рядом с ней пруда. Трудовая часть поездки будет дополнена образовательной: после работ культурно-просветительский проект и M24.ru проведут для волонтеров лекцию об истории усадьбы Остафьево.

Государственный музей-усадьба "Остафьево" - "Русский Парнас", который посетят волонтеры, находится на территории Новой Москвы, возле городского округа Щербинка. Владельцами имения были такие видные исторические фигуры, как политик Прокопий Ляпунов, граф Петр Апраксин, князья Голицыны, Вяземские, Шереметьевы.

Волонтеры навели порядок в усадьбе Остафьево

Возрождение исторического и культурного памятника после революционных событий XX века началось в конце 1980-х годов, когда на территории усадьбы вновь заработал закрывшийся ранее музей. Сейчас в Главном усадебном доме и на территории близлежащего парка проводятся реставрационные работы, которые планируется завершить к 250-летию со Дня рождения Николая Карамзина, первого отечественного историографа в 2016 году.

Самые лучшие волонтеры - те, которые отнесутся к работам на территории усадьбы добросовестней и самоотверженней остальных, - получат в подарок памятные сувениры от сетевого издания M24.ru.