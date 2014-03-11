Картой провожающего за первую неделю воспользовались более 300 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

Картой провожающего за первую неделю работы проекта воспользовались более 300 человек, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

"Новая услуга пользуется спросом. Начиная с 4 марта билетом провожающего воспользовались 320 человек", - говорится в сообщении.

Отметим, что в пилотном режиме услуга действует на всех вокзалах Москвы, кроме Ленинградского. В дальнейшем проект планируется распространить на все станции, где имеются турникетные комплексы.

При выдаче "карты провожающего", пассажир оставляет залоговую стоимость в размере 100 рублей. Причем карта действует только 30 минут с момента получения. Чтобы пройти на платформу, провожающему нужно будет приложить карту к турникету, а затем в течение часа обратиться в кассу на той же станции и вернуть залог.

Центральная пригородная пассажирская компания обслуживает пассажиров пригородного железнодорожного комплекса на Павелецком, Курском, Казанском, Ярославском, Савеловском, Рижском, Белорусском, Горьковском и Киевском направлениях Московского железнодорожного узла. Доля ЦППК в пригородных пассажирских перевозках в Мосузле составляет более 80 процентов, а в целом по России - около свыше 60 процентов.