Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября 2016, 16:37

Экология

Последним в Москве выключили фонтан в "Аптекарском огороде"

Фото: Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Фонтан "Цветочные брызги" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" отключили последним в столице. Из-за ночных заморозков Зеркальный канал покрылся ледяной коркой, сообщает пресс-служба "Аптекарского огорода".

В ближайшее время канал покинут японские карпы кои и другие рыбы, которые отправятся на зимовку в оранжереи. Сам водоем спустят до следующей весны.

"Цветочные брызги" – плавающий фонтан, который насыщает воду кислородом. Это делается для того, чтобы в водоеме комфортно себя чувствовали рыбы.

Закрытие сезона фонтанов в Москве произошло 1 октября. В этом году фонтаны в столице работали с 28 апреля. В торжественной церемонии на Пушкинской площади принял участие Сергей Собянин.

Сайты по теме


водоемы фонтаны рыбы Аптекарский огород парки и пешеходные зоны

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика