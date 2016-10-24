Последним в Москве выключили фонтан в "Аптекарском огороде"

Фото: Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Фонтан "Цветочные брызги" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" отключили последним в столице. Из-за ночных заморозков Зеркальный канал покрылся ледяной коркой, сообщает пресс-служба "Аптекарского огорода".

В ближайшее время канал покинут японские карпы кои и другие рыбы, которые отправятся на зимовку в оранжереи. Сам водоем спустят до следующей весны.

"Цветочные брызги" – плавающий фонтан, который насыщает воду кислородом. Это делается для того, чтобы в водоеме комфортно себя чувствовали рыбы.