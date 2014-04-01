Эволюция водительских прав: от экипажа к "автомату"

"Утро": В России появились водительские права нового образца

На территории России с 1 апреля начали выдавать водительские права нового образца. Кроме изменения внешнего вида удостоверения добавились и новые категории для водителей. Подробнее - в материале M24.ru.

С 5 ноября вступили в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения, новые правила предполагают отдельные категории для тех, кто умеет управлять трамваем, троллейбусом, мопедом. Специальные категории введнены для легких мотоциклов и квадрациклов.

В частности, в водительском удостоверении появилась категория "М", которая дает право на управление мопедами и легкими квадроциклами. Также добавляются подкатегории "A1" (маломощные мотоциклы), "B1" (трициклы и квадроциклы), "C1", "C1E", "D1" и "D1E" (автомобили соответствующих подкатегорий с прицепом). Кроме того, на оборотной стороне документа появилась отметка "АТ", которогая говорит о том, что человек может управлять только автомобилем с автоматической коробкой передач.

Тем, у кого есть водительское удостоверение, переживать не стоит: замена документа - дело добровольное. Старыми образцами можно пользоваться до истечения их срока годности.

Как появились водительские права

Необходимость в водительских правах появилась после появления первых автомобилей.

120 лет назад в Париже были выданы первые водительские права. Имя их обладателя история не сохранила, но на ее страницах осталось имя префекта полиции Парижа Луи Лепина. В 1893 году этот префект без каких-либо экзаменов вручил "справку о способности управлять транспортным средством с механическим мотором" ныне неизвестному автомобилисту. В России статус водителя впервые был подтвержден через 7 лет после французского опыта, в 1900 году.

Водительские права образца 2000 года. Фото: ИТАР-ТАСС

История водительских прав в России

Русскому шоферу уже пришлось доказывать свое умение владения автомобилем и знание города. Документ назывался "О порядке пассажирского движения на автомобиле" и содержал короткие сведения о владельце: имя, фамилию и фотографию.

До революции Российская Империя успела присоединиться к международной "Конвенции о передвижении автомобилей" и ввести международные водительские права. После 1917 года документ радикально изменился.

В 1923 году Совнарком утвердил новое "Свидетельство на право управления экипажем", которое выдавалось местной администрацией. Нередко возникали комические ситуации, связанные с тем, что первые советские водительские права действовали только в отдельном регионе. Так, в Петрограде (Ленинграде) не принимались в расчет московские права на вождение автомобилем и наоборот. Единую форму "Свидетельство" приобрело только через 13 лет после своего появления, тогда же документ стали выдавать органы внутренних дел.

Международные водительские права в СССР вступили в силу с 1963 года, когда страна присоединилась к Женевской конвенции об автомобильном движении, а вот документы нового образца стали выдаваться российским водителям только в конце XX века, в 1999 году. Позднее документ совершенствовался, и с 2011 года до сегодняшнего дня в России выдают водительские права в сине-розовой цветовой гамме со штрих-кодом.

Права нового образца

В настоящее время в нашей стране действуют четыре основных категории прав: А – мотоциклы, В – легковые и грузовые автомобили, максимальная масса которых не превышает 3500 кг, С – грузовые машины и D – транспорт, предназначенный для перевозки пассажиров: автобусы, маршрутные такси и прочее. Также существуют три "прицепных" категории– BE, CE, DE, которые дают разрешение на управление автомобилем соответствующей категории и прицепом к нему.

7 мая 2013 года опубликован закон №92-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения". Документ вводит новую категорию "М" для управления мопедами, скутерами и легкими квадроциклами, а также подкатегории водительских прав: "А1" – для управления мотоциклами малой мощности, "В1" – для вождения трициклов и квадроциклов, "D1" – для управления транспортными средствами с количеством посадочных мест от 9 до 16, "С1Е" и "D1E" – для вождения транспортных средств с прицепами массой свыше 750 кг.

Как получить водительские права?

Права в России можно получить с 18 лет, за исключением категории "А" и новых категорий "М" и "А1", обладателем которых может стать и шестнадцатилетний подросток.

Будущий водитель должен показать знание ПДД, а также продемонстрировать свое искусство управления автомобилем на площадке, а потом и в городе.

Сейчас на разработке находится законопроект, который должен усложнить жизнь начинающим автомобилистам. У соискателей водительских прав отбирается возможность самоподготовки, усложняется теоретический экзамен, а за каждую допущенную в нем ошибку будущему водителю придется ответить на 5 дополнительных вопросов. Согласно новому документу, на сдачу всего экзамена ученику дается 3,5 часа вместо 5 часов, предоставляемых ранее, и сдавать теперь придется четыре элемента практической части, тогда как раньше из пяти упражнений требовалось выполнить любые три по указанию инспектора.

Водителям со стажем до 1 года запретят перевозку более 1 пассажира, движение ночью, выезд на скоростные трассы и вообще ограничат скорость до 70 км/ч.

Международные водительские права. Фото: ИТАР-ТАСС

Как получить международные водительские права?

Помимо внутренних прав, у водителей есть возможность получить и право на вождение автомобилем в других странах. Для этого автомобилисту нужно подать в отделение ГИБДД комплект документов: заявление, российское водительское удостоверение, фотографии (35 х 45 мм), медицинскую справку № 831н и квитанцию об оплате госпошлины.

аявления на международные права принимаются в отделениях ГИБДД, расположенных по адресам: улица Большая Ордынка, дом № 8; улица Лобненская, дом № 20; Варшавское шоссе, дом № 170Д.

Международные права действительны три года или до окончания срока действия внутренних водительских прав. Кстати, в поездку лучше брать два комплекта документов.

Изменения в законодательстве

С 6 августа начало действовать постановление правительства, разрешающее увеличивать скорость до 130 км/час, однако этим правом смогут пользоваться только водители легковых и грузовых автомобилей, максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны, и только на тех дорогах, владельцы которых позволят у себя это новшество.

С 1 сентября вступают в силу поправки в Кодекс об административной ответственности. Поправки меняют процедуру возврата прав: теперь водителям, лишенным документов, придется подтвердить знание Правил дорожного движения. Сдавать новый экзамен незадачливые автомобилисты будут по билетам, в которых, однако, не будет вопросов по медицине и психологии.

Также с 1 сентября инспекторы не будут задерживать права даже за самые серьезные нарушения. В течение трех суток после вступления в силу постановления суда о лишении права управления транспортным средством водитель сам должен принести свои права в отделение полиции.

А с января 2014 года повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения может стать уголовным преступлением. Соответствующую поправку в закон профильный комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству планирует рассмотреть осенью во втором и третьем чтении. Согласно проекту, виновного будут лишать свободы либо отправлять на исправительные работы. Срок будет обсуждаться, однако составит не менее 1-2 лет.