В жилом доме в центре обрушился потолок после включения отопления

В многоэтажке в ЦАО после включения отопления произошла авария

После включения отопления в одной из многоэтажек в центре столицы произошла авария, передает телеканал "Москва 24". Жильцы старого дома в Трубниковском переулке три часа принимали горячий душ с потолка. Напор был таким сильным ,что затопленными оказались сразу несколько этажей.

"Такое было ощущение, что сюда попал целевой снаряд. Вода была по щиколотки, ее было много. Так как это был объем горячей воды, он произвел такие разрушения - произошло размывание, растворение штукатурки. С другой стороны, слава богу, что в квартире никого не было. А ведь у меня есть годовалый ребенок, который мог здесь бегать и играть", - рассказывает владелец одной из затопленных квартир Алексей Кошерин.

Эпицентр аварии обнаружился на чердаке. Как говорят жильцы, именно там рабочие включали систему отопления в доме. "Естественно, слышали, как что-то грохотало. Люди с шестого этажа, которых первыми начало заливать, пришли и сообщили об этом", - говорит консьерж дома Владимир. Вызванные сотрудники ДЕЗа по своему объяснили произошедшее.

"Они говорили, что там лопнула труба. Но если бы там лопнула труба, это было в пятницу вечером. А в субботу утром они запустили отопление", - утверждает Марианна Бондриммер. При этом в дирекции единого заказчика района Арбат жителям дома сказали, что пока рано говорить о причинах аварии. А собственникам квартир порекомендовали оставить заявку дежурному и ждать инженера, который составит акт.

Общественная палата открыла "горячую линию" по вопросам отопления

Но даже если квартира застрахована, это вовсе не гарантирует удачный и быстрый исход дела, говорят юристы. Получив акт из ДЕЗа, компания высылает на место своих экспертов, которые оценивают ущерб. И тут сумма может зависеть от того, кто окажется виновником протечки.

"Мы ждем, конечно же, подвоха со стороны ДЕЗа. Могут нарисоваться какие-нибудь мифические хулиганы, которые из поливальной машины лили на квартиры сверху. Причины бывают совершенно нелепые, потому что есть заинтересованность в том, чтобы не возмещать потом ущерб", - заявил юрист Илья Афанасьев.

Напомним, 25 сентября в столице начали включать отопление. Московские власти подготовили к зимнему отопительному сезону 17 городских ТЭЦ, 34 районных и 43 квартальных тепловых станций.

Кроме того, столичные коммунальщики организовали работу 124 малых котельных, более 16 тысяч километров тепловых сетей и почти 10 тысяч тепловых пунктов. По существующему регламенту отопление включают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает 8 градусов и есть тенденция к ее дальнейшему понижению.