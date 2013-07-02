Россиянам понадобятся визы для въезда в Косово

Фото: ИТАР-ТАСС

Косово ввело визы для туристов из России, а также Китая, Белоруссии, Украины, Молдавии, Казахстана, Ирана, Кубы и ряда стран Азии и Африки. Первым оформившим визу стал гражданин Ганы.

Для оформления визы документы необходимо предоставить в визовый центр не позднее, чем за 10 дней до поездки. Граждане с действующими шенгенскими визами могут находиться в Косово 15 дней без национальной визы.

Первая въездная виза в Косово была выдана гражданину Ганы, сообщили в местном МИДе. По мнению властей, введение визы защитит границы Косово от нелегальной миграции и торговли людьми, сообщает пресс-служба комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы.

Напомним, Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия не признала самопровозглашенное государство.