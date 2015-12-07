Видеокамеры стадиона "Лужники" начнут "читать по лицам"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Стадион "Лужники" современной IP-системой видеонаблюдения, сообщает в пресс-службе столичного департамента строительства. Она обеспечит высокий уровень безопасности на стадионе после реконструкции к ЧМ-2018.

По словам главы департамента строительства Андрея Бочкарева, система позволит непрерывно мониторинг территории арены, выявлять потенциальную угрозу общественному порядку и своевременно фиксировать правонарушения. Ее действие основано на автоматической идентификации посетителей и обслуживающего персонала, поэтому с ее помощью можно будет осуществлять видеораспознавание лиц, контролировать транспортный поток и определять личность владельца транспортного средства по номерному знаку.

Что будет в новых "Лужниках"

Более тысячи видеокамер будут вести наблюдение за всем стадионом: трибунами, внутренним зданием, выходами и входами, а также парковками. Так службы безопасности смогут отслеживать передвижения любого человека по всему стадиону.

Систему оснастят технологией мультифокального матричного слежения с возможностью панорамной съемки и высокой разрешающей способностью.

"С паспорта болельщика будут считываться личные данные и сверяться с базой данных – по закону, опасных болельщиков могут не допускать к посещению спортивных соревнований. Кроме того, на входе всех посетителей будут проверять на наличие запрещенных предметов и опасных химических веществ. Также в соответствии с требованиями ФИФА вся территория комплекса будет поделена на зоны по приоритетам безопасности. ", – сказал Бочкарев.

Он добавил, что в общей сложности, выделяется около 10 различных зон, включая территории общего доступа, прессы, гостеприимства, VIP-гостей, зоны транспортных магистралей, техническую зону.

Напомним, реконструкция стадиона "Лужники" ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе состоятся церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал мирового турнира.

В результате количество зрительских мест увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. С 13 до 23 увеличится количество входов.

Цвет трибун – бордовый с золотыми вкраплениями – выбрали в августе прошлого года после голосования в "Активном гражданине", в котором приняли участие 137 тысяч москвичей.