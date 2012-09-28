Велопрогулка в стиле Tweed Run пройдет в "Сокольниках"

Фото: tweedridemoscow.ru

Первая велопрогулка в стиле британского движения Tweed Run пройдет 30 сентября в парке "Сокольники". Ее особенностью станет классический английский стиль одежды 30–40-х годов ХХ века и ретро-велосипеды.

Таким образом организаторы мероприятия решили вернуть москвичей к истокам велокультуры и популяризировать велосипед как альтернативный вид транспорта.

Перед началом заезда участники смогут завершить свой образ: приобрести аксессуары, "прикрутить" усы, сделать укладку, а также взять напрокат ретро-велосипед. Для полного погружения в атмосферу традиционной Англии, участники остановятся на чаепитие, послушают живую музыку и посетят ретро-фотоателье.

Как сообщает пресс-служба парка, самые элегантные велосипедисты и хозяин самого стильного велосипеда получат награды.

Для участия в велопрогулке необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте tweedridemoscow.ru или отправить заявку на электронный адрес: tweedridemoscow@gmail.com.