Судьба эксперимента с велополосой на Бульварном кольце решится к концу года

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В конце 2015 года будет принято решение о том, продлится ли эксперимент с велодорожкой на Бульварном кольце, рассказала Агентству "Москва" заместитель руководителя департамента транспорта Алина Бисембаева.

"Сейчас, когда уже пошел второй месяц после запуска велодорожки, мы видим, что ситуация стала гораздо лучше – раньше и автомобилисты не понимали и парковались на велодорожке, и велосипедисты не до конца понимали, как можно ей пользоваться, но сейчас количество людей, которые по ней ездят, увеличилось.

Люди начали активно ей пользоваться. Мы надеемся, что она окажется востребована. Счетчиков там не стоит, но мы периодически делаем подсчеты с помощью волонтеров и сотрудников департамента транспорта, а также при помощи камер фотовидеофиксации. Я думаю, что в ноябре-декабре по итогам сезона мы примем решение о том, сохранять ли велодорожку", – сказала Бисембаева.

По ее словам, мнения о необходимости велополосы на Бульварном кольце разделились, поэтому было принято решение сначала сделать ее в некапитальном исполнении.

"По результатам мы посмотрим, сколько людей будет ей пользоваться, поскольку есть, как позитивные отклики, так и негативные. Но в любом случае мы видим, что, если мы будем реализовывать ее в капитальном исполнении, то будем это делать в рамках программы "Моя улица". Сейчас велополоса обособлена с помощью буферной зоны. По итогам сезона можно будет делать какие-то выводы", – добавила представитель департамента

Первая велополоса в Москве

Напомним, первая выделенка для велосипедистов в Москве появилась в начале июля. Вдоль велополосы установили знаки, там также есть разметка, а опасные участки отмечены красным цветом. Однако пришлось немного сузить проезжую часть – с 3,5 до 3 метров. Впрочем, как уже успела показать практика, на интенсивность движения это не повлияло.

Велодорожка тянется от Чистопрудного до Никитского бульвара, ее длина составляет 9 км. Покрыта полоса специальной смесью из пластика и песка, чтобы сцепление было лучше, и в случае опасности велосипедист смог бы вовремя затормозить.

От парковки полоса отделена буферной зоной. Штраф за незаконное проникновение машины на дорожку составляет 2,5 тысячи рублей.

Велополоса охватывает пять бульваров: Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский. Она расположена параллельно бордюру. От проезжей части ее отгородили искусственными бордюрами, а частично – парковкой для автомобилей. Прогнозируемое количество велосипедистов – не менее 10 тысяч человек в день.