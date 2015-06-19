Йога онлайн: гости фестиваля на Artplay 108 раз поприветствуют солнце под музыку

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В воскресенье, 21 июня, в Центре дизайна Artplay пройдет Первый международный день йоги в России. Охотникам за физическим и душевным здоровьем предложат мастер-классы по йоге, цигун, танцам, массажу и аюрведе, а также лекции о красоте, питании и медицине. Здесь же будет работать фудкорт с полезной едой и маркет.

В программе фестиваля запланированы показательные выступления. В 09.00 организаторы и гости соберутся на одной площадке, чтобы 108 раз поприветствовать солнце. Сурья Намаскар – так называется этот комплекс оздоровительных упражнений. Настроиться на правильный лад поможет живая музыка от Animus Project.

Смотрите прямую трансляцию этого необычного действа на портале Москва онлайн в 09.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.