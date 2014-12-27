В Москве скончался режиссер-мультипликатор Геннадий Сокольский

В Москве скончался мультипликатор Геннадий Сокольский

В Москве на 78-м году жизни скончался режиссер анимационного кино Геннадий Сокольский, известный по мультипликационным альманахам "Веселая карусель" и лентами "Серебряное копытце", "Приключения пингвиненка Лоло", "Птичка Тари". В последние годы жизни режиссер тяжело болел, сообщает ТАСС.

Прощание с Геннадием Сокольским пройдет 30 декабря в Боткинской больнице.

Сокольский родился 1 декабря 1937 года, учился на курсах художников-мультипликаторов при киностудии "Союзмультфильм", где и проработал большую часть своей жизни.

В 1969 году начал самостоятельную режиссерскую карьеру с работы над выпуском мультипликационного альманаха "Веселая карусель". В этом выпуске Сокольский снял сюжет "Ну, погоди!", где впервые и появились главные герои — Волк и Заяц, разработкой которых затем занялся Вячеслав Котеночкин.

Кроме того, Сокольский работал вместе с Федором Хитруком над серией мультфильмов о Винни-Пухе. В середине 1990-х Сокольский практически перестал заниматься анимацией, отдав предпочтение книжной графике.

Сокольский был мультипликатором более 20 советских анимационных фильмов, наибольшую известность из которых получили ленты "Серебряное копытце", "Птичка тари", "Маленькая колдунья" и "Замок лгунов".