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Общество

23 декабря 2014, 03:27

Умер один из ведущих урбанистов России Александр Высоковский

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Александр Аркадьевич Высоковский. Фото: urban.hse.ru

22 декабря на 67 году жизни скоропостижно скончался декан Высшей школы урбанистики ВШЭ Александр Аркадьевич Высоковский.

Как уточняется на сайте ВШЭ, прощание с урбанистом состоится в среду, 24 декабря 2014 года. "О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно на сайте университета", - добавляется в сообщении.

Александр Высоковский родился в 1948 году в Ростове-на-Дону. В 1971 году окончил Ростовский инженерно-строительный институт по специальности "Архитектор".

Автор более 60 научных работ по архитектуре и градостроительству, кандидат архитектуры, профессор ВШЭ Александр Высоковский был выдающимся специалистом в области городского планирования.

Работа Высоковского была связана с организацией городских пространств и городских сообществ. Он является автором более 50 проектов, включая стратегические планы развития крупнейших городов России, разработку правил землепользования и застройки Перми, внедрение правового зонирования в Киргизии. В последние годы он много и успешно работал над благоустройством Московской области.

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