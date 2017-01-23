Форма поиска по сайту

23 января 2017, 13:59

Общество

Основатель известной рок-группы Яки Либецайт умер во сне

Фото: wikimedia.org/Hpschaefer

Легендарный барабанщик и основатель группы Can Яки Либецайт умер на 79-м году жизни, сообщают "Дни.ру".

Музыкант скончался 22 января в собственном доме. Его родственники сообщили, что смерть наступила во сне. Известно, что причина смерти – пневмония.

В честь барабанщика его коллеги и поклонники проведут вечер памяти. В концерте, который состоится 28 января, примут участие более 30 музыкантов.

Яки Либецайт родился в Дрездене в 1938 году. В 1968-м году совместно с бас-гитаристом Хольгером Шукаем, клавишником Ирмином Шмидтом и композитором Дэвидом Джонсоном он основал группу Can, которая считается одной из самых влиятельных авангардных рок-групп в мире.

О влиянии творчества Can на свою музыку говорили группы Joy Division, The Fall, Siouxsie and the Banshees и The Stone Roses, а также Дэвид Боуи, Джон Фрушанте и бывший член Sex Pistols Джон Лайдон.

утраты музыканты рок-группы рок-музыканты

