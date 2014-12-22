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Общество

22 декабря 2014, 21:35

Скончался британский блюзовый певец Джо Кокер

утраты Джо Кокер

Джо Кокер. Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Знаменитый блюзовый певец Джо Кокер скончался в понедельник, 22 декабря, на 71-м году жизни, сообщает BBC News.

Последние несколько лет музыкант боролся с раком легких.

Информацию о смерти певца подтвердил его агент Барри Маршалл. По его словам, Кокер был "просто уникален", поэтому "невозможно будет заполнить пустоту, которую его смерть оставила в наших сердцах".

Джо Кокер родился в 1944 году в Шеффилде. Его первый альбом With a Little Help from My Friends вышел в 1969 году и стал золотым в США. Альбом был назван по одной из песен на нем - каверу на The Beatles.

Автор 22 студийных альбомов, Кокер прославился такими балладами, как You Are So Beautiful, Unchain My Heart, With a Little Help from my Friends, My Father’s Son и You Can Leave Your Hat On. В 1983 году он был награжден престижной американской премией Grammy за песню Up Where We Belong в дуэте с Дженнифер Уорнс.

В 2008 году журнал Rolling Stone включил Джо Кокера в сотню лучших музыкантов всех времен. Последний альбом музыканта Fire It Up вышел в 2012 году.

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