В Доме кино в среду пройдет прощание с Борисом Химичевым

В среду, 17 сентября, в столице пройдет прощание с народным артистом России Борисом Химичевым, передает телеканал "Москва 24". Церемония начнется в 11 часов в Доме кино. Похоронят актера на Химкинском кладбище.
Напомним, Борис Химичев скончался 14 сентября на 82-м году жизни. Первым о смерти актера сообщил в своем ЖЖ актер Станислав Садальский.
"Умер Борис Химичев - прекрасный актер старой школы, ученик старейшины МХАТа Павла Массальского", - написал Садальский.
Борис ХимичевБорис Химичев родился 12 января 1933 года в селе Баламутовка Хмельницкой области. В 1964 году он окончил Школу-студию МХАТ. В 1964-1982 годах - работал актером в театре имени Маяковского. С 1982 года - актер театра имени Моссовета.
Снимался в таких кино- и телефильмах, как "Операция "Трест", "Первая конная", "Возвращение резидента", "Конец операции резидент", "ТАСС уполномочен заявить".
В театре Моссовета Химичев играл в спектаклях "Суд над судьями", "Операция "С Новым годом", "Торможение в небесах", "На бойком месте", "Король Лир", "Учитель танцев", "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда".