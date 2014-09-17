Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября 2014, 09:32

Общество

В Доме кино в среду пройдет прощание с Борисом Химичевым

"Утро": В Москве пройдет прощание с Борисом Химичевым

В среду, 17 сентября, в столице пройдет прощание с народным артистом России Борисом Химичевым, передает телеканал "Москва 24". Церемония начнется в 11 часов в Доме кино. Похоронят актера на Химкинском кладбище.

Напомним, Борис Химичев скончался 14 сентября на 82-м году жизни. Первым о смерти актера сообщил в своем ЖЖ актер Станислав Садальский.

"Умер Борис Химичев - прекрасный актер старой школы, ученик старейшины МХАТа Павла Массальского", - написал Садальский.

Борис Химичев

Борис Химичев родился 12 января 1933 года в селе Баламутовка Хмельницкой области. В 1964 году он окончил Школу-студию МХАТ. В 1964-1982 годах - работал актером в театре имени Маяковского. С 1982 года - актер театра имени Моссовета.

Снимался в таких кино- и телефильмах, как "Операция "Трест", "Первая конная", "Возвращение резидента", "Конец операции резидент", "ТАСС уполномочен заявить".

В театре Моссовета Химичев играл в спектаклях "Суд над судьями", "Операция "С Новым годом", "Торможение в небесах", "На бойком месте", "Король Лир", "Учитель танцев", "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда".

утраты Дом кино прощания Борис Химичев

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика