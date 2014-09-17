В Доме кино в среду пройдет прощание с Борисом Химичевым

"Утро": В Москве пройдет прощание с Борисом Химичевым

В среду, 17 сентября, в столице пройдет прощание с народным артистом России Борисом Химичевым, передает телеканал "Москва 24". Церемония начнется в 11 часов в Доме кино. Похоронят актера на Химкинском кладбище.

Напомним, Борис Химичев скончался 14 сентября на 82-м году жизни. Первым о смерти актера сообщил в своем ЖЖ актер Станислав Садальский.

"Умер Борис Химичев - прекрасный актер старой школы, ученик старейшины МХАТа Павла Массальского", - написал Садальский.