Скончался американский писатель-фантаст Гарри Гаррисон

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15 августа в возрасте 87 лет скончался известный американский писатель-фантаст Гарри Гаррисон. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Гаррисон (настоящее имя Генри Максвелл Демпси) написал более двухсот рассказов и романов. Его произведения стали классикой научной фантастики. Особую известность приобрели книги из серии "Стальная крыса".

Писатель родился 12 марта 1925 года в штате Коннектикут в США. Его мать имела русские корни, отец был венгром. Он учился в художественной школе в Нью-Йорке, слушил в ВВС США, где получил звание сержанта. В разные годы работал художником и редактором, после чего занялся профессиональной литературной деятельностью. Гаррисон любил путешествовать – он объездил более 50 стран. Долгое время жил в Мексике, Дании, Италии и других европейских странах. В последние годы обосновался в Ирландии, где жил в доме для престарелых.

Гаррисон являлся членом Британской Научно-Фантастической Ассоциации, рыцарем ордена святого Фантония, основателем и президентом международной организации писателей-фантастов "World SF".

"Покойся с миром, мой друг. Твои захватывающие приключения затронули жизни миллионов людей. Твои произведения были наполнены хоть и маловероятными, но всегда веселыми и волнующими авантюрами", - написал веб-мастер сайта писателя Майкл Кэрролл.

На данный момент официальный сайт Гарри Гаррисона закрыт.