29 мая 2017, 16:36

Экология

Птенцы огарей появились в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Четверо птенцов красных уток, или огарей, появились в "Аптекарском огороде", сообщает пресс-секретарь ботанического сада Ольга Архипова.

Родители-утки в первую неделю жизни малышей не спят и охраняют свой выводок. На птенцов часто охотятся вороны и коты. В 2015 году за одну ночь из сада исчезли 20 огарят и три пары уток.

Иногда днем в окружении посетителей огари понимают, что вороны не решаются подойти близко, и спят по очереди. В это время главное не пугать птиц и сдерживать желание детей погладить уточку.

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Красные утки прилетают в сад ранней весной и гнездятся на крышах высоких зданий. В этом году первая пара появилась в начале марта.

"Аптекарский огород" открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 21:00. В настоящее время в саду проходит выставка рододендронов или "розовых деревьев". А с 31 мая здесь можно будет полюбоваться цветением сирени и пионов. По прогнозам специалистов, пик цветения придется на 5 июня и будет длиться до конца месяца.
утки Аптекарский огород огари парки и пешеходные зоны

