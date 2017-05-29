Птенцы огарей появились в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Четверо птенцов красных уток, или огарей, появились в "Аптекарском огороде", сообщает пресс-секретарь ботанического сада Ольга Архипова.

Родители-утки в первую неделю жизни малышей не спят и охраняют свой выводок. На птенцов часто охотятся вороны и коты. В 2015 году за одну ночь из сада исчезли 20 огарят и три пары уток.

Иногда днем в окружении посетителей огари понимают, что вороны не решаются подойти близко, и спят по очереди. В это время главное не пугать птиц и сдерживать желание детей погладить уточку.

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Красные утки прилетают в сад ранней весной и гнездятся на крышах высоких зданий. В этом году первая пара появилась в начале марта.