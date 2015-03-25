Форма поиска по сайту

25 марта 2015, 09:38

Культура

В "Аптекарском огороде" научат выращивать виноград

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

В "Аптекарском огороде" 4 апреля состоится первое занятие Московского клуба виноградарей. На уроках будут рассказывать о секретах выращивания и разведения винограда, сообщили в пресс-службе Ботанического сада МГУ.

"Виноградник начинается с посадки. Сколько посадить - 3-4 кустика или 30-40 кустов - каждый решает сам для себя. Этой теме и будет посвящено первое занятие", - рассказали в пресс-службе.

Своим опытом с гостями поделятся опытнейшие виноградари Подмосковья – Иван Луковников, Николай Сидорцов и Валентин Байдак. Стоимость занятия составляет 200 рублей.

В дальнейшем в "Аптекарском огороде" планируют проводить уроки виноделия и винные дегустации.

"Аптекарский огород" был основан Петром Первым в 1706 году для выращивания лекарственных растений. В начале XIX века огород был приобретен Московским университетом и превращен в Ботанический сад.

Возраст отдельных деревьев в саду достигает 250 - 300 лет. Так, например, произрастающая здесь белая ива является старейшим деревом в центральной части Москвы. В оранжереях "Аптекарского огорода" содержатся уникальные коллекции тропических и субтропических растений, в том числе вековые пальмы и саговники.

Яндекс.Метрика