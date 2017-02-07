Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля 2017, 13:14

Город

Префекты округов и главы управ в феврале встретятся с населением

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Префекты административных округов и главы управ проведут встречи с населением в феврале, сообщает пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти.

15 февраля пройдут встречи с главами управ 125 районов. На 22 февраля намечено семь встреч с префектами.

Чиновники планируют обсудить работу управляющих компаний в зимний период, выявление незаконной аренды жилья и торговли. Также планируется рассмотреть работу районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

С графиком встреч можно ознакомиться здесь.

управы префекты районы встречи городское управление

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика