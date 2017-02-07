Префекты округов и главы управ в феврале встретятся с населением

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Префекты административных округов и главы управ проведут встречи с населением в феврале, сообщает пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти.

15 февраля пройдут встречи с главами управ 125 районов. На 22 февраля намечено семь встреч с префектами.

Чиновники планируют обсудить работу управляющих компаний в зимний период, выявление незаконной аренды жилья и торговли. Также планируется рассмотреть работу районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

С графиком встреч можно ознакомиться здесь.