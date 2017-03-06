Префекты округов и главы управ в марте встретятся с населением

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Префекты административных округов и главы управ проведут встречи с населением в марте, сообщает пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти.

15 марта пройдут встречи с главами управ 125 районов. На 22 марта намечено 11 встреч с префектами.

Чиновники планируют обсудить итоги организации зимнего отдыха и благоустройство территорий районов в весенний период. Также предполагается затронуть ход проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений и другое.

С графиком встреч можно ознакомиться здесь.