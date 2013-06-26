Городские службы ликвидировали последствия вчерашнего ливня

Городские службы полностью ликвидировали все последствия вчерашней стихии. Коммунальщики ликвидировали около 30 подтоплений, образовавшихся после ливня, обрушившегося накануне на столицу.
На улицах города работали 250 единиц техники и 141 бригада рабочих. Местами ливневые стоки не справлялись с хлынувшими потоками воды. У станции метро "Зябликово" образовалось настоящее озеро. Пешеходы даже не пытались его преодолеть, сообщает телеканал "Москва 24".
Из-за затопления встали автобусы и машины, а пассажиры метро оказались заблокированными в пешеходном переходе. Метеослужбы отчитались: за несколько часов в некоторых районах Москвы выпало почти 20 миллиметров осадков.
Ссылки по теме
- Сильная гроза привела к ряду ЧП в Москве
- Авария и падение дерева стали причиной задержек троллейбусов в Москве
- В центре Москвы задерживаются трамваи
Ливень сопровождался ураганным ветром, который повалил в Москве более 20 деревьев. На севере столицы дерево упало на проезжую часть, повредив машину. А на Бутырской улице информационный щит накрыл припаркованную "четверку".
Отметим, что из-за стихии в нескольких районах города было нарушено движение трамваев и троллейбусов.