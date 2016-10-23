Несколько трамвайных маршрутов изменили на востоке Москвы

Маршрут трамвая № 4 изменился в связи с ремонтом путей

Трамваям отменили движение на участке от Ростокинского проезда до Сокольнической заставы . Это связано с реконструкцией трамвайных путей на Большой Ширяевской улице, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Трамваи № 4 ходят в обоих направлениях от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Ростокинского проезда своей трассой, далее по Ростокинскому проезду, улице Бориса Галушкина, проспекту Мира и Сельскохозяйственной улице. Обратно – по улице Сергея Эйзенштейна. Конечная остановка – "Ростокино" на 1-м Сельскохозяйственном проезде.

Также отменен маршрут трамвая № 25 отменяется. Его заменил временный маршрут автобуса № 025 "Сокольническая застава - Площадь Академика Люльки" с трассой следования вдоль трамвайной линии и со всеми попутными остановками.