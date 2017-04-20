Улица Маршала Сергеева появится на западе столицы

Фото: ТАСС/Валентин Кузьмин

Одна из столичных улиц будет носить имя первого Маршала Российской Федерации – Игоря Сергеева, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Название дадут Проектируемому проезду № 6390 в районе Кунцево, где жил военачальник.

Будущая улица Маршала Сергеева расположена между Ярцевской и Молодогвардейской.

Топоним предложили члены Клуба военачальников Российской Федерации. Название одобрила межведомственная комиссия по наименованию под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова.

Игорь Дмитриевич Сергеев родился в 1938 году. Он построил выдающуюся военную и государственную карьеру. С 1997 по 2001 год он занимал пост Министра обороны Российской Федерации. Он занимался развитием системы противоракетной обороны страны и проблемами стратегической стабильности.

Он участвовал в рассмотрении вопроса о ратификации международной конвенции о запрещении химического оружия.

Звание Маршала РФ Сергеев получил в ноябре 1997 года. Он стал первым и единственным военным, удостоенным этого звания в новейшей истории страны.